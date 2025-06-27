Тренер «Ахмата» Сторожук: Грозный — один из самых чистых городов

Новый главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук высказался о Грозном.

«Я бывал в Грозном много раз. С каждым годом, когда я ещё играл, этот город расцветал и за ним интересно было наблюдать. Когда показываешь людям современные красоты Грозного и сравниваешь с тем, как это всё строилось, многие и не верят своим глазам. Грозный — один из самых чистых городов в принципе. Он развивается, в нём строится много спортивных объектов. Я жду, когда после сборов смогу приехать и познакомиться с красотами города ещё ближе», — приводит слова Сторожука официальный сайт «Ахмата».

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Команда осталась в РПЛ по итогам переходных матчей с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).