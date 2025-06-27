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Суммарная посещаемость матчей Кубка России прошлого сезона составила 1,2 млн человек

Суммарная посещаемость матчей Кубка России прошлого сезона составила 1,2 млн человек
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Матчи Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 посетили 1,26 млн человек, следует из опубликованной в телеграм-канале РФС презентации. Напомним, победителем турнира стал московский ЦСКА, обыгравший в Суперфинале «Ростов».

Отметим, что чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». Для «быков» этот титул оказался первым в истории клуба. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», отставший от чёрно-зелёных на одно очко, а тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург». Подмосковные «Химки» лишились лицензии и, таким образом, были исключены из числа участников РПЛ сезона-2025/2026.

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