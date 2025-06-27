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Максим Сидоров рассказал о первых днях в «Ахмате»

Максим Сидоров рассказал о первых днях в «Ахмате»
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Новичок грозненского «Ахмата» Максим Сидоров высказался о первых днях работы в клубе. Ранее Сидоров выступал за «Оренбург».

«Рабочая схема — тренировка, сборы. Конечно, первые дни были тяжеловатые. Но, я думаю, со временем все привыкнут к нагрузкам — и будет намного легче.

Меня нормально приняли. У нас хороший, боевой коллектив. Пока ещё знакомлюсь с пацанами первое время. Понятное дело, что практически никого не знал в этой команде. А так — часто общаюсь с Эгашем Касинтурой и Абакаром Гаджиевым», — приводит слова Сидорова официальный сайт «Ахмата».

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Команда осталась в РПЛ по итогам переходных матчей с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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