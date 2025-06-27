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«Тяжко». Экс-футболист ЦСКА рассказал, что работает в «Газпроме»

«Тяжко». Экс-футболист ЦСКА рассказал, что работает в «Газпроме»
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Бывший футболист ЦСКА Ника Пилиев рассказал, чем занимается после завершения карьеры. Спортсмен рассказал, что работает в «Газпроме» контролёром газового хозяйства. По словам Пилиева, работа даётся ему тяжко, он даже хотел уволиться.

— Я понимал, что после футбола мне в любом случае придётся работать. Гендиректор «Кубани» помог устроиться в Москве.

— Что за место?
— «Газпром Межрегионгаз». Работаю там уже три года — контролером газового хозяйства. Заключаем договоры, поставляем газ, ведём учёт. Если нужно поменять счётчик или поставить пломбу — вызывают нас.

— Работа нравится?
— В первую же неделю хотел уволиться (смеётся). Я в жизни ничем, кроме футбола, не занимался: пришёл, побегал на тренировке и поехал отдыхать — привык, что за меня всё сделают. А тут надо выполнять требования начальства, соблюдать дедлайны. Меня сначала в архив засунули, бумаги разбирать — я вообще ничего не понимал. Тяжко, но за три года вроде освоился, — цитирует Пилиева Sport24.

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