«Тяжко». Экс-футболист ЦСКА рассказал, что работает в «Газпроме»

Бывший футболист ЦСКА Ника Пилиев рассказал, чем занимается после завершения карьеры. Спортсмен рассказал, что работает в «Газпроме» контролёром газового хозяйства. По словам Пилиева, работа даётся ему тяжко, он даже хотел уволиться.

— Я понимал, что после футбола мне в любом случае придётся работать. Гендиректор «Кубани» помог устроиться в Москве.

— Что за место?

— «Газпром Межрегионгаз». Работаю там уже три года — контролером газового хозяйства. Заключаем договоры, поставляем газ, ведём учёт. Если нужно поменять счётчик или поставить пломбу — вызывают нас.

— Работа нравится?

— В первую же неделю хотел уволиться (смеётся). Я в жизни ничем, кроме футбола, не занимался: пришёл, побегал на тренировке и поехал отдыхать — привык, что за меня всё сделают. А тут надо выполнять требования начальства, соблюдать дедлайны. Меня сначала в архив засунули, бумаги разбирать — я вообще ничего не понимал. Тяжко, но за три года вроде освоился, — цитирует Пилиева Sport24.