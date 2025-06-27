Генич: думаю, что «Локомотив» побоялся поменять тренера

Российский комментатор Константин Генич высказался о том, что в московском «Локомотиве» не стали менять тренера в межсезонье и Михаил Галактионов продолжит работу с командой. Железнодорожники стали шестыми в сезоне-2024/2025 чемпионата России.

«Я думаю, что «Локомотив» побоялся поменять тренера. Если бы «Локомотив» готов был к большим изменениям, то, скорее всего, ввиду такой настойчивости болельщиков и несогласия с политикой партии — как Ульянов, Леонченко себя ведут и как «Локомотив» себя позиционирует сейчас, — если бы они решились на изменения в совете директоров, то поменяли бы всех. Думаю, что они просто не решились и подумали: «Ну, мы заняли шестое место, посмотрите, какой суперсезон «Краснодара», суперсезон «Зенита» по очкам, «Спартак» будет там добавлять. Если мы сейчас тренера возьмём и вот это уйдёт на адаптацию, непонятно, какой коллектив, внутри вайб там…» И такое, и такое.

Может быть, посоветовались с ветеранами, может, посоветовались с Бариновым. Увидели прогресс Батракова, прогресс Пиняева весной. Потому что, действительно, сам Михаил Михайлович уже пару раз порывался, да, команду покинуть. И, казалось, вот весной было полное ощущение после какого-то момента, что всё», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».