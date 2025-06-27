Силкин: Чавес — потеря для «Динамо», но клуб не имеет права не отпускать игрока в сборную

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о травме полузащитника бело-голубых Луиса Чавеса, полученной в расположении сборной Мексики. Ранее сообщалось, что у Чавеса подтверждён разрыв правой передней крестообразной связки.

«Что касается серьёзной травмы у Чавеса, любой хороший игрок, который получает повреждение, — потеря для «Динамо». Тот же Тюкавин — не потеря? Потеря! А как не отпускать футболистов в сборные? Клубы не имеют права не отпускать. Понятно, что игроки получают зарплаты в клубах, но и лечатся они тоже в клубах. От травм никто не застрахован», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.