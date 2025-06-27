«Желаем терпения и сил». В «Динамо» высказались о травме «крестов» Луиса Чавеса

Пресс-служба московского «Динамо» поддержала получившего серьёзную травму полузащитника Луиса Чавеса. Напомним, хавбек повредил крестообразную связку колена в расположении сборной Мексики.

«Луис Чавес получил серьёзную травму колена в расположении сборной Мексики. У полузащитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Луис получил повреждение на тренировке при подготовке к четвертьфиналу Золотого Кубка КОНКАКАФ. Желаем Луи терпения и сил пройти долгий путь восстановления и вернуться сильнее», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Чавесу 29 лет, за «Динамо» он выступает с 2023-го. В прошлом сезоне мексиканский полузащитник провёл 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чавеса в € 8 млн.