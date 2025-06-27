Адвокат акционера «Торпедо» Добровинский заявил о нестыковках в показаниях судьи Перезвы

Адвокат Александр Добровинский высказался об уголовном деле владельца «Торпедо» Леонида Соболева. Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова за попытку дачи взятки судье Максиму Перезве.

«Дело» Леонида Соболева. Я уже говорил, что в допросе судьи Максима Перезвы есть некоторые вещи, которые лично для меня являются нелогичными. Как, например, его показания о том, что второй обвиняемый, Скородумов, якобы предлагал ему три раза деньги за судейство в пользу «Торпедо», на что господин Перезва не соглашался и не отказывался — интересная позиция свидетеля обвинения. За несколько дней до матча «Торпедо» — «Урал» Валерий Скородумов якобы предлагал судье З млн рублей за победу и по 0,5 млн за каждый назначенный пенальти в ворота соперника «Торпедо». Судья Перезва опять, по его словам, отвечает уклончиво. И вот тут наступает самое интересное: 21 апреля вышеуказанный матч закончился счётом 1:1. А что делает судья? Перезва ошибочно — или неошибочно — НЕ назначает пенальти в ворота «Урала», с которым играла команда «Торпедо».

Московская команда лишается важнейших трёх очков, получая ничтожное одно очко. Далее, как выяснилось, Скородумов направляет заявление с жалобой в Экспертно-судейскую комиссию РФС о совершённой ошибке со стороны Перезвы в данном матче… Таких друзей — за свисток и в музей…

Экспертной комиссией было признано, что судья совершил ошибку, не назначив пенальти в пользу «Торпедо». Но самое удивительное, что и после этого, по словам Перезвы, Скородумов обращается к нему с попыткой подкупа — правда, предлагает уже меньшую сумму, чем за прошлый матч. На что судья вновь не отвечает ни отказом, ни согласием. При этом Перезва сообщает в своих показаниях, что мой подзащитный Леонид Соболев никогда ничего не предлагал и не встречался с ним по этому поводу. Узнать правду — моя вторая главная задача в этом процессе. Первая — это, безусловно, освобождение и снятие всех обвинений с Соболева», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко адвокат Александр Добровинский.

Напомним, на прошлой неделе суд отправил в СИЗО (следственный изолятор) Соболева и директора команды Валерия Скородумова. Бухгалтер клуба Елена Волкова отправилась под домашний арест. Обвиняемым вменяют оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184, ч. 2 УК РФ).