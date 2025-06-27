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Митрофанов: «Пари НН» надеется успеть сертифицировать СИБ в Саранске

Митрофанов: «Пари НН» надеется успеть сертифицировать СИБ в Саранске
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что для проведения матчей Российской Премьер-Лиги в Саранске «Пари Нижний Новгород» необходимо сертифицировать Систему идентификации болельщиков (СИБ) на стадионе. Ранее сообщалось, что на домашнем стадионе нижегородского клуба «Совкомбанк Арена» начался ремонт.

«В Саранске установлены СКУДы (Система контроля и управления доступом. — Прим. «Чемпионата»), их не нужно устанавливать. Главное, что нужно успеть, — сертифицировать СИБ. «Пари НН» надеется успеть, и сейчас идут переговоры на этот счёт. Если договориться не удастся, клубу придётся идти по более дорогому варианту — арендовать один из стадионов в Москве и играть там», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

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