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Дюков: рано или поздно такой футболист, как Овечкин в хоккее, в России появится

Дюков: рано или поздно такой футболист, как Овечкин в хоккее, в России появится
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение, что в России рано или поздно появится футболист, который будет сопоставим по значению для мирового спорта с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Уверен, что рано или поздно такой футболист, как Овечкин в хоккее, в России появится. Притом это должен быть не какой‑то вратарь или защитник, это должен быть нападающий, который сможет забить больше всех мячей. Такие великие спортсмены, как Овечкин рождаются раз в 20-30 лет. При этом, при всём моём уважении к хоккею, конкуренция в футболе значительно выше. Если в хоккей на высоком уровне играют, грубо говоря, около 10 стран, то в футболе так или иначе задействовано большинство стран мира», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

39-летнему Александру Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.

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