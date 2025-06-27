Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Терёхин — о травме Чавеса: вызов в национальную команду — всегда риск

Олег Терёхин — о травме Чавеса: вызов в национальную команду — всегда риск
Комментарии

Российский экс-футболист Олег Терёхн отреагировал на новости о том, что игрок «Динамо» Луис Чавес получил серьёзную травму в расположении сборной Мексики.

«Чавес — хороший и качественный футболист, поэтому после полученной травмы является потерей для «Динамо». Вызов в национальную команду — всегда риск, по-другому не бывает. Обидно, что он получил серьёзное повреждение. «Динамо» сейчас только начинает свою трансферную политику. Чемпионат покажет, нужна ли замена Чавесу в лице новичка. Думаю, какие-то приобретения точно будут, тем более что трансферное окно закрывается осенью», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Желаем терпения и сил». В «Динамо» высказались о травме «крестов» Луиса Чавеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android