Олег Терёхин — о травме Чавеса: вызов в национальную команду — всегда риск

Российский экс-футболист Олег Терёхн отреагировал на новости о том, что игрок «Динамо» Луис Чавес получил серьёзную травму в расположении сборной Мексики.

«Чавес — хороший и качественный футболист, поэтому после полученной травмы является потерей для «Динамо». Вызов в национальную команду — всегда риск, по-другому не бывает. Обидно, что он получил серьёзное повреждение. «Динамо» сейчас только начинает свою трансферную политику. Чемпионат покажет, нужна ли замена Чавесу в лице новичка. Думаю, какие-то приобретения точно будут, тем более что трансферное окно закрывается осенью», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.