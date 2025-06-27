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«Амкал» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 17:00

«Амкал» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 27 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московские «Амкал» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июня 2025, пятница. 17:00 МСК
Амкал
Россия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четверг, 26 июня, в товарищеском матче с участием клуба РПЛ и медиакоманды московское «Динамо» разгромило столичный 2DROTS со счётом 3:0.

ЦСКА завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Команда стала обладателем Фонбет Кубка России. В июне у клуба сменился главный тренер. На замену ушедшему Марко Николичу был назначен Фабио Челестини.

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