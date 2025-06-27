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Нападающий 2DROTS Нтумба рассказал, какие команды Медиалиги соответствуют уровню ФНЛ

Нападающий 2DROTS Нтумба рассказал, какие команды Медиалиги соответствуют уровню ФНЛ
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Нападающий 2DROTS Артём Муамба Нтумба высказался об уровне медийных команд.

— Карпин говорил, что некоторые команды Медиалиги, в том числе 2DROTS, уровня Второй лиги. Согласишься?
— Есть такие команды, как «Амкал», 2DROTS, «Десятка» — это низ Первой лиги и «Золото» Второй. Думаю, Георгиевич прав, тут с ним спорить не буду, — сказал Нтумба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В четверг, 26 июня, в товарищеском матче с участием клуба РПЛ и медиакоманды московское «Динамо» разгромило столичный 2DROTS со счётом 3:0. Голы забили Иван Лепский, Даниил Лесовой и Ярослав Гладышев.

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