Нападающий 2DROTS Нтумба рассказал, какие команды Медиалиги соответствуют уровню ФНЛ

Нападающий 2DROTS Артём Муамба Нтумба высказался об уровне медийных команд.

— Карпин говорил, что некоторые команды Медиалиги, в том числе 2DROTS, уровня Второй лиги. Согласишься?

— Есть такие команды, как «Амкал», 2DROTS, «Десятка» — это низ Первой лиги и «Золото» Второй. Думаю, Георгиевич прав, тут с ним спорить не буду, — сказал Нтумба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В четверг, 26 июня, в товарищеском матче с участием клуба РПЛ и медиакоманды московское «Динамо» разгромило столичный 2DROTS со счётом 3:0. Голы забили Иван Лепский, Даниил Лесовой и Ярослав Гладышев.