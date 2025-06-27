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Игонин: чемпионат Турции — не то, о чём мечтал Джикия на протяжении всей карьеры

Игонин: чемпионат Турции — не то, о чём мечтал Джикия на протяжении всей карьеры
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Российский экс-футболист Алексей Игонин отреагировал на переход Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор». Ранее СМИ сообщали, что российский защитник продолжит карьеру в чемпионате Турции.

«Антальяспор» — хорошее продолжение карьеры для Джикии, но немного рискованное. Если в Турции что-то не будет получаться, его возвращение в Россию будет очень сложным. Учитывая все перипетии, которые произошли с Георгием, рад, что он нашёл клуб. Думаю, Джикия с удовольствием играл бы в топ-клубе РПЛ, в том же «Спартаке», но наверняка у него не так много желания ехать именно в чемпионат Турции. Это одна из возможностей, где сегодня могут выступать российские футболисты. Не думаю, что чемпионат Турции — это то, о чём мечтал Джикия на протяжении всей карьеры», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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