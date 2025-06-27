«Монако» представил новую домашнюю форму на сезон-2025/2026

Французский «Монако» на официальном сайте презентовал комплект домашней формы на следующий сезон-2025/2026.

«В рамках первого сотрудничества «Монако» и Mizuno решили совместить традиции и современность, отдав дань уважения истории клуба княжества в современной интерпретации.

В то время как культовая красно-белая диагональная полоса в 55 градусов, с гордостью присутствующая на всех домашних футболках Rouge & Blanc с тех пор, как они были разработаны принцессой Грейс в 1960 году, присутствует и сейчас, она также дополнена уникальным рельефным рисунком в полоску.

Эти сдержанные вертикальные полосы, придающие футболке яркий и оригинальный дизайн, напоминают форму, которую носили игроки «Монако» до перехода на диагональную форму, в том числе ту, в которой они выиграли первый трофей в своей истории — Кубок Франции в июне 1960 года», — написано в сообщении.

«Монако» стал бронзовым призёром чемпионата Франции сезона-2024/2025.