«Надо отдавать». Егор Титов — о Манфреде Угальде в «Спартаке»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высказался о будущем нападающего красно-белых Манфреда Угальде. По словам Титова, если «Спартаку» поступит достойное предложение, то руководству московского клуба следует продать коста-риканского форварда.

— Угальде останется?

— Ему немножко подпортила резюме весна. Но я уверен, что за ним наблюдают, он игрок своей сборной, где постоянно забивает, поэтому, если будет хорошее предложение, с хорошим ценником, надо его отдавать, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Манфред Угальде перебрался в «Спартак» из «Твенте» в январе прошлого года за € 13 млн. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.