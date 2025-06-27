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Алексей Игонин: начнётся новый сезон, и все сразу же забудут про Пьянича

Алексей Игонин: начнётся новый сезон, и все сразу же забудут про Пьянича
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об экс-хавбеке ЦСКА Миралеме Пьяниче. Напомним, босниец отыграл за армейцев сезон-2024/2025 и покинул клуб.

«Уход Пьянича из ЦСКА ничего не будет значить для российского футбола. По большому счёту, чемпионат, рынок и болельщики реагируют на новых игроков. Мы видим, как в ЦСКА расставались с Пьяничем — как будто он свой футболист, как Марио Фернандес. Не думаю, что сейчас что-то сильно поменяется в эмоциональном плане. Начнётся новый сезон, и все сразу же забудут про Пьянича», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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