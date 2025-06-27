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Бубнов назвал слабое место тренера «Локомотива» Галактионова

Бубнов назвал слабое место тренера «Локомотива» Галактионова
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о слабом месте главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Знаешь слабое место Галактионова (обращается к Константину Геничу. — Прим. «Чемпионата»)? Не может игру в обороне поставить. Они много пропускают. Это при том при всём, что есть Баринов и четыре защитника», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей, пропустив 41 мяч. Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», заработав 67 очков.

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