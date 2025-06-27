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Николай Наумов: для Карпина отсутствие Чавеса из-за травмы будет проблемой

Николай Наумов: для Карпина отсутствие Чавеса из-за травмы будет проблемой
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о травме хавбека «Динамо» Луиса Чавеса. Ранее стало известно, что мексиканский полузащитник повредил крестообразную связку колена.

«Что касается серьёзной травмы Чавеса, полученной в сборной Мексики, в контракте иностранца всё обговорено. Мы прописывали: если игрок уезжает в национальную команду и в зависимости от полученного повреждения клуб частично оплачивает больничный, тогда федерация страны оплачивает остальное или вообще полностью. Эти вещи должны быть прописаны в контракте. Если такого нет, никаких претензий ни к кому не предъявишь — будешь лечить за свой счёт.

Для клуба всегда проблема отпускать футболистов в сборные, особенно если много игроков из разных стран. Все разъезжаются, и нарушается тренировочный процесс, поэтому привлекаются молодые игроки. Для Карпина отсутствие Чавеса будет проблемой при подготовке «Динамо» к следующему сезону», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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