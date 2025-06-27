Александр Сторожук обратился к болельщикам «Ахмата» в преддверии нового сезона

Новый главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук обратился к болельщикам.

«Болельщик – это 12-й игрок любой команды. Но когда он заполняет домашнюю арену, он становится для неё даже больше, чем 12-м игроком. Я бы очень хотел, чтобы это и случилось в 1-м туре – на матч пришёл полный стадион и поддержал нас в игре с «Рубином».

Мы постараемся болельщиков не огорчать как в настоящем, так и в будущем. Считаю, мы должны быть единым целым в любой ситуации. Классные команды и отличаются от других тем, что они в любой момент остаются с болельщиками и вместе смотрят с позитивом в будущее. И всем нам я желаю вместе смотреть с позитивом в будущее», — приводит слова Сторожука официальный сайт клуба.