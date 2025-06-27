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«Ростов» спародировал видео, анонсирующее продление контракта Роналду с «Аль-Насром»

«Ростов» спародировал видео, анонсирующее продление контракта Роналду с «Аль-Насром»
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«Ростов» в социальных сетях спародировал видео, анонсирующее продление контракта нападающего Криштиану Роналду с саудовским «Аль-Насром». В видео «Ростова» участвовал нападающий Роналдо дос Сантос.

Видео доступно в телеграм-канале «Ростова».

О продлении контракта с 40-летним Криштиану Роналду «Аль-Наср» объявил в четверг, 26 июня.

24-летний бразилец Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 29 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Также на счету футболиста семь игр и два гола в Фонбет Кубке России.

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