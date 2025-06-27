В РФС рассказали, когда состоится жеребьёвка групповой стадии Кубка России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, когда состоится жеребьёвка групповой стадии Фонбет Кубка России.

«Жеребьёвка групповой стадии Кубка России пройдёт 29 июня. После мы с РПЛ очень оперативно, с учётом жеребьёвки Кубка, подготовим расписание», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, победителем турнира стал московский ЦСКА, обыгравший в Суперфинале «Ростов».

Отметим, что чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». Для «быков» этот титул оказался первым в истории клуба. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», отставший от чёрно-зелёных на одно очко, а тройку лидеров замкнул ЦСКА.