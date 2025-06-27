Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС рассказали, когда состоится жеребьёвка групповой стадии Кубка России

В РФС рассказали, когда состоится жеребьёвка групповой стадии Кубка России
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, когда состоится жеребьёвка групповой стадии Фонбет Кубка России.

«Жеребьёвка групповой стадии Кубка России пройдёт 29 июня. После мы с РПЛ очень оперативно, с учётом жеребьёвки Кубка, подготовим расписание», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, победителем турнира стал московский ЦСКА, обыгравший в Суперфинале «Ростов».

Отметим, что чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». Для «быков» этот титул оказался первым в истории клуба. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», отставший от чёрно-зелёных на одно очко, а тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Материалы по теме
Суммарная посещаемость матчей Кубка России прошлого сезона составила 1,2 млн человек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android