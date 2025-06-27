«Лестер» объявил о расторжении контракта с Рудом ван Нистелроем

Нидерланский тренер Руд ван Нистелрой покинул английский «Лестер Сити». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Тренер первой команды Руд ван Нистелрой и клуб договорились о расторжении контракта.

Руд руководил клубом в непростой период. С момента своего назначения в ноябре 2024 года он относился к этой должности с профессионализмом, честностью и чёткой приверженностью нашим целям, в том числе благодаря интеграции нескольких перспективных игроков из клубной академии в нашу первую команду. Руд уходит с уважением и благодарностью от всех сотрудников клуба за его преданность делу и упорный труд, а также с нашими наилучшими пожеланиями на будущее», — написано в заявлении клуба.

По итогам сезона-2024/2025 английской Премьер-лиги «Лестер» занял 18-е место и вылетел в Чемпионшип.