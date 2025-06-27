Игонин: «Зенит» не будет рассматривать Кузяева в качестве игрока основного состава

Российский экс-футболист Алексей Игонин отреагировал на новости о возможном возвращении полузащитника Далера Кузяева в состав санкт-петербургского «Зенита».

«Честно говоря, не знаю, насколько возможно возвращение Кузяева в «Зенит», если учесть, что в клубе не будут рассматривать его в качестве игрока основного состава. Он достаточно давно не был в фокусе. «Зенит» планирует свои покупки и приобретения других игроков под задачи тренерского штаба. Не думаю, что после завершения чемпионата клуб рассматривал подписание Кузяева», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.