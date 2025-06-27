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Руд ван Нистелрой поблагодарил «Лестер» после ухода из клуба

Руд ван Нистелрой поблагодарил «Лестер» после ухода из клуба
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Нидерландский тренер Руд ван Нистелрой высказался о расторжении контракта с английским «Лестер Сити», который он возглавлял с ноября 2024 года.

«Я хотел бы лично поблагодарить игроков, тренеров, академию «Лестер Сити» и весь персонал, с которым я работал, за их профессионализм и преданность делу во время моего пребывания в клубе, а также поблагодарить болельщиков за их поддержку и, пользуясь возможностью, пожелать клубу всего наилучшего в будущем», — приводит слова ван Нистелроя официальный сайт «Лестера».

По итогам сезона-2024/2025 английской Премьер-лиги «Лестер» занял 18-е место и вылетел в Чемпионшип.

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