Николай Наумов: «Спартак» остаётся более популярным клубом в России, чем «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, какой клуб является самым популярным в России.

«На данный момент, может, так и есть, что «Зенит» — самый популярный клуб в России. Они лидируют по численности зрителей, которые ходят на стадион на матчи. А на «Зенит» ходит очень много болельщиков. Но всё равно «Спартак» остаётся более популярным клубом. В какой бы город я ни приезжал, везде есть болельщики, а у «Зенита» такого нет. По широте и охвату территории «Спартак» опережает «Зенит». Но при этом можно согласиться, что у петербуржцев — один из самых популярных клубов в России», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.