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Игрок «Динамо» высказался о переходе в клуб Максима Осипенко

Игрок «Динамо» высказался о переходе в клуб Максима Осипенко
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Полузащитник «Динамо» Дмитрий Александров положительно оценил переход центрального защитника Максима Осипенко, отметив его опыт и влияние внутри команды. Ранее Осипенко выступал за «Ростов», в котором работал и действующий главный тренер бело-голубых Валерий Карпин.

«Видно, что в «Динамо» пришёл опытный защитник. Осипенко в команде вместо Фабиана Бальбуэны, если можно так сказать. Такой защитник нам и был нужен. Тем более — русский. Взаимопонимание у нас хорошо налажено. Доволен его переходом в нашу команду», — приводит слова Пивоварова «Советский спорт».

Напомним, Максим Осипенко выступал за «Ростов» с 2020 года. В последних сезонах он стал одним из ключевых игроков оборонительной линии южного клуба. Всего он провёл 171 матч в футболке «Ростова» и забил 26 мячей. СМИ сообщали, что за подписание Максима также боролись «Спартак» и «Зенит», однако сам Осипенко выбрал «Динамо», где воссоединится с экс-тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

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