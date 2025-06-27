Игнатьев: «Зенит» может гордиться тем, что совсем рядом по популярности со «Спартаком»

Бывший отечественный тренер Борис Игнатьев не согласился с мнением, что «Зенит» сейчас является самым популярным клубом России. По его мнению, пальму первенства удерживает московский «Спартак», но «Зенит» не сильно отстаёт от красно-белых.

«Не согласен с тем, что «Зенит» — самый популярный клуб в России. Да, это очень популярная команда у нас, но «Спартак» имеет преимущество по численности болельщиков по всей стране. При этом «Зенит» совсем рядом со «Спартаком» по популярности — петербуржцы могут этим гордиться», — сказал Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.