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Игнатьев: «Зенит» может гордиться тем, что совсем рядом по популярности со «Спартаком»

Игнатьев: «Зенит» может гордиться тем, что совсем рядом по популярности со «Спартаком»
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Бывший отечественный тренер Борис Игнатьев не согласился с мнением, что «Зенит» сейчас является самым популярным клубом России. По его мнению, пальму первенства удерживает московский «Спартак», но «Зенит» не сильно отстаёт от красно-белых.

«Не согласен с тем, что «Зенит» — самый популярный клуб в России. Да, это очень популярная команда у нас, но «Спартак» имеет преимущество по численности болельщиков по всей стране. При этом «Зенит» совсем рядом со «Спартаком» по популярности — петербуржцы могут этим гордиться», — сказал Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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