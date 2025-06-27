Звезда 2DROTS Нтумба высказался о товарищеской игре с «Динамо»
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Нападающий 2DROTS Артём Муамба Нтумба высказался о товарищеской игре с московским «Динамо» (0:3).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
2DROTS
Москва, Россия
1:0 Лепский – 25' 2:0 Лесовой – 54' 3:0 Гладышев – 75'
«Прекрасные ощущения от матча с «Динамо». Я как будто окунулся в то время, когда играл за «Ростов». Много болельщиков, прекрасная атмосфера и сильный соперник. Всегда хотелось бы так играть, но пока я в Медиалиге. Это не к сожалению, но, конечно, хотелось бы быть в профессиональном футболе.
Я сыграл 10 минут, собой доволен. Но по этому отрезку нельзя судить, как я выступил и тянули ли уровень РПЛ. По-любому нужно набирать форму. Если выпадет шанс снова сыграть за команду РПЛ, я им воспользуюсь», — сказал Нтумба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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