Звезда 2DROTS Нтумба высказался о товарищеской игре с «Динамо»

Нападающий 2DROTS Артём Муамба Нтумба высказался о товарищеской игре с московским «Динамо» (0:3).

«Прекрасные ощущения от матча с «Динамо». Я как будто окунулся в то время, когда играл за «Ростов». Много болельщиков, прекрасная атмосфера и сильный соперник. Всегда хотелось бы так играть, но пока я в Медиалиге. Это не к сожалению, но, конечно, хотелось бы быть в профессиональном футболе.

Я сыграл 10 минут, собой доволен. Но по этому отрезку нельзя судить, как я выступил и тянули ли уровень РПЛ. По-любому нужно набирать форму. Если выпадет шанс снова сыграть за команду РПЛ, я им воспользуюсь», — сказал Нтумба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.