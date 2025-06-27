Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Звезда 2DROTS Нтумба высказался о товарищеской игре с «Динамо»

Звезда 2DROTS Нтумба высказался о товарищеской игре с «Динамо»
Комментарии

Нападающий 2DROTS Артём Муамба Нтумба высказался о товарищеской игре с московским «Динамо» (0:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
2DROTS
Москва, Россия
1:0 Лепский – 25'     2:0 Лесовой – 54'     3:0 Гладышев – 75'    

«Прекрасные ощущения от матча с «Динамо». Я как будто окунулся в то время, когда играл за «Ростов». Много болельщиков, прекрасная атмосфера и сильный соперник. Всегда хотелось бы так играть, но пока я в Медиалиге. Это не к сожалению, но, конечно, хотелось бы быть в профессиональном футболе.

Я сыграл 10 минут, собой доволен. Но по этому отрезку нельзя судить, как я выступил и тянули ли уровень РПЛ. По-любому нужно набирать форму. Если выпадет шанс снова сыграть за команду РПЛ, я им воспользуюсь», — сказал Нтумба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Нападающий 2DROTS Нтумба рассказал, какие команды Медиалиги соответствуют уровню ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android