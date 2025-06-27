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«Торпедо» объявило о назначении нового генерального директора

«Торпедо» объявило о назначении нового генерального директора
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Московское «Торпедо» на официальном сайте сообщило о назначении Сергея Синяева на должность генерального директора клуба.

«Сергей Сергеевич Синяев родился 4 апреля 1987 года в Астрахани. Профессиональный футболист (2004-2017). Провёл 243 матча, забил 50 мячей. Занимал руководящие должности в ФК «Астрахань» и «Волгарь» (Астрахань) (2017-2022). Управляющий спортивными объектами СК «Торпедо» (2023-2025). С июня 2025 года — генеральный директор ФК «Торпедо» Москва», — написано в сообщении клуба.

Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Торпедо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Мелбет Первой лиге, чем обеспечила себе повышение. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика».

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