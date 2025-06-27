Борис Игнатьев: написал Джикии: «Покажи наш футбол за пределами Садового кольца!»

Бывший отечественный тренер Борис Игнатьев рассказал, как отреагировал на новости о переходе Георгия Джикии в «Антальяспор».

«Мы переписывались с Георгием Джикией, и я ему сказал, что «Антальяспор» — нормальный вариант для игрока такого возраста, который столько сделал для российского футбола. Я ему написал: «Покажи наш футбол за пределами Садового кольца!» Думаю, этот переход — жизненное решение для Георгия. В Турции у него возникнет трудность только с языковым барьером. Но Джикия — толковый парень, который знает, как и на какой цвет светофора переходить дорогу. Нужно включать мозги, а они у него есть», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.