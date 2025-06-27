Колыванов: надо поблагодарить Пьянича за то, что он приехал в Россию и провёл у нас сезон

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об уходе полузащитника Миралема Пьянича из московского ЦСКА.

«Надо поблагодарить Пьянича за то, что он приехал в Россию и провёл у нас сезон. Он приехал в достаточно зрелом возрасте, однако были видны его техника, класс и ум. Он один из тех футболистов, который пытался вести игру ЦСКА, но Миралем совершил не так много голевых действий. Нужно иметь огромную работоспособность, чтобы играть в центре поля и выполнять все задачи тренера. Пьянич уже физически не мог этого делать», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

35-летний Миралем Пьянич провёл за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах и оформил две голевые передачи.