Сергей Первушин возглавил «Черноморец»

Новороссийский «Черноморец» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Сергей Первушин. Стороны подписали контракт на один год с возможностью пролонгации ещё на сезон.

Назначение Первушина главным тренером прокомментировал генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв.

«Рады приветствовать Сергея Александровича в «Черноморце». Сергей Первушин давно в футболе, уважаемый и профессиональный специалист, поработавший в Премьер-лиге.

Сейчас «Черноморец» в процессе перезагрузки, мы создаём, по сути, новую команду. Сергею Александровичу предстоит в сжатые сроки подготовить её к старту чемпионата, объединить футболистов, чтобы на поле они стали тем «Черноморцем», который любят болельщики, — бескомпромиссным, ярким, со своим игровым почерком.

Уверен, опыт Сергея Первушина поможет решить эту задачу, а мы ему в этом будем помогать и всячески его поддерживать», — цитирует Пономарёва пресс-служба «Черноморца».

«Черноморец» не сыграл в стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге, так как не смог получить лицензию для выступления в высшем дивизионе страны.