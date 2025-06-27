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Сергей Первушин возглавил «Черноморец»

Сергей Первушин возглавил «Черноморец»
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Новороссийский «Черноморец» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Сергей Первушин. Стороны подписали контракт на один год с возможностью пролонгации ещё на сезон.

Назначение Первушина главным тренером прокомментировал генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв.

«Рады приветствовать Сергея Александровича в «Черноморце». Сергей Первушин давно в футболе, уважаемый и профессиональный специалист, поработавший в Премьер-лиге.

Сейчас «Черноморец» в процессе перезагрузки, мы создаём, по сути, новую команду. Сергею Александровичу предстоит в сжатые сроки подготовить её к старту чемпионата, объединить футболистов, чтобы на поле они стали тем «Черноморцем», который любят болельщики, — бескомпромиссным, ярким, со своим игровым почерком.

Уверен, опыт Сергея Первушина поможет решить эту задачу, а мы ему в этом будем помогать и всячески его поддерживать», — цитирует Пономарёва пресс-служба «Черноморца».

«Черноморец» не сыграл в стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге, так как не смог получить лицензию для выступления в высшем дивизионе страны.

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