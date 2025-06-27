В РФС объявили, что до 2028 года намерены проводить не менее пяти официальных матчей в год

Российский футбольный союз планирует, что до 2028 года сборная страны будет проводить не менее пяти официальных игр в течение календарного года, следует из опубликованной в телеграм-канале РФС презентации.

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.

Так, в июне сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) и одержала крупную победу над Беларусью (4:1).