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Первушин прокомментировал назначение главным тренером «Черноморца»

Первушин прокомментировал назначение главным тренером «Черноморца»
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Новый главный тренер «Черноморца» Сергей Первушин прокомментировал своё назначение в новороссийский клуб.

«Для меня очень почётно оказаться в таком клубе — с традициями, со своей армией болельщиков. «Черноморец» — это фирма для меня, вызов в моей тренерской карьере. Очень давно, в 1992 году, я играл на стадионе в Новороссийске. Прекрасно запомнил, что в парке раньше играли в домино и нарды. И обстановка всегда была хорошая.

Повторю: «Черноморец» — это клуб с историей, за который болеют много людей, они приходят на стадион и поддерживают команду. Поэтому я начинаю работу в этом клубе с трепетом», — приводит слова Первушина пресс-служба «Черноморца».

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