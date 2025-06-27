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Глава Медиалиги Осипов: уверен, РФС преодолеет нюанс, а клубы МФЛ сыграют в Кубке России

Глава Медиалиги Осипов: уверен, РФС преодолеет нюанс, а клубы МФЛ сыграют в Кубке России
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Глава Медиалиги Николай Осипов считает, что Российский футбольный союз может найти способ дать медийным командам право выступать в Фонбет Кубке России.

«Не знаком с данной сложностью из юридической плоскости. Уверен, коллеги из РФС смогут преодолеть этот нюанс, и клубы Медиалиги сыграют в Кубке России в полном объёме и побьют рекорд стадий прохождения за всю историю нашего участия в данном турнире», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее президент РФС Максим Митрофанов сказал, что медиаклубы не имеют права играть в Кубке России. В четверг, 26 июня, в товарищеском матче с участием клуба РПЛ и медиакоманды московское «Динамо» разгромило столичный 2DROTS со счётом 3:0. Голы забили Иван Лепский, Даниил Лесовой и Ярослав Гладышев.

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