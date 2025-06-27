Бубнов: дайте «Црвене» возможность кого хочешь брать из «Локо» — они полсостава заберут

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о переходе защитника Наира Тикнизяна из московского «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду».

— С точки зрения амбиций футболиста адекватнее в карьере играть за топ-клуб в РПЛ или поехать в Сербию?

— В Сербию, конечно. Слабый чемпионат, по сравнению с российским. Две команды всего. И будешь играть в еврокубках.

— Вы считаете, что сейчас по уровню, ну, по статусу «Црвена» выше, чем «Локомотив»?

— Я бы так не сказал. Это надо, чтобы «Црвена Звезда» с «Локомотивом» сыграла. Вот сейчас дайте «Црвене Звезде» возможность кого хочешь брать из «Локомотива» — они полсостава заберут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».