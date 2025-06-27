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Колыванов: «Спартак» поспорит с тем, что «Зенит» — самый популярный клуб в России

Колыванов: «Спартак» поспорит с тем, что «Зенит» — самый популярный клуб в России
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Бывший российский футболист Игорь Колыванов считает, что санкт-петербургский «Зенит» может поспорить с московским «Спартаком» за звание самого популярного клуба России.

«Зенит» — один из тех клубов, который много сделал для развития не только футбола, но и вообще российского спорта. Тот же «Спартак» поспорит с тем, что «Зенит» — самый популярный клуб в России. Но дай бог, чтобы все клубы процветали. У кого-то больше болельщиков, у кого-то — меньше. Это сложно подсчитать — нужно делать онлайн-перепись. Самое главное, чтобы не было ботов (смеётся)», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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