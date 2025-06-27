«Црвена Звезда» отказалась продавать Егора Пруцева двум клубам РПЛ

«Црвена Звезда» отказалась продавать Егора Пруцева двум российским клубам из первой восьмёрки в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сербском клубе довольны прогрессом полузащитника. Планируется, что Пруцев выйдет в старте на предстоящий товарищеский матч с «Зенитом».

Напомним, Пруцев является воспитанником академии «Краснодара». За свою профессиональную игровую карьеру Егор выступал за такие клубы, как «Текстильщик», «Сочи», «Нефтехимик» и «Црвену Звезду». Ранее СМИ связывали Егора Пруцева с возможным переходом в словенский «Целе».