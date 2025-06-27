Лига 1 опубликовала календарь на сезон-2025/2026
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Французская Лига 1 в социальных сетях представила календарь на сезон-2025/2026. 1-й тур ориентировочно запланирован на 17 августа 2025 года, заключительный, 34-й тур — на 16 мая 2026 года.
1-й тур чемпионата Франции сезона-2025/2026:
«Ренн» — «Марсель»;
«Ланс» — «Лион»;
«Брест» — «Лилль»;
«Ницца» — «Тулуза»;
«Анже» — «Париж»;
«Метц» — «Страсбург»;
«Осер» — «Лорьян»;
«Монако» — «Гавр»;
«Нант» — «Пари Сен-Жермен».
Действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен». Команда заработала 84 очка за 43 матча. Второе место в сезоне-2024/2025 занял «Марсель» (65), третье — «Монако» (61). Лигу 1 покинули «Реймс», «Сент-Этьен» и «Монпелье».
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