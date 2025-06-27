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Игорь Колыванов: Чавес уже свой, хоть и иностранец, — не бросать же его!

Игорь Колыванов: Чавес уже свой, хоть и иностранец, — не бросать же его!
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов отреагировал на новости о том, что футболист «Динамо» Луис Чавес получил серьёзную травму в расположении сборной Мексики.

«В 1994 году я тоже порвал «кресты» за сборную России, но мне итальянская «Фоджа» всё оплатила. Я был прооперирован, а через пять с половиной месяцев вышел на поле. Что делать? Он же футболист московского «Динамо». Наверняка он застрахован, и клуб получит компенсацию. Он уже свой футболист, хоть и иностранец. Я тоже был иностранцем в Италии. Не бросать же Чавеса! «Динамо» отнесётся с пониманием к этой травме и предоставит всё, чтобы его быстрее вылечить.

Чавес — один из тех футболистов, кто может хорошо пробить, отдать пас и является настоящим бойцом. Конечно, это потеря — он стал одним из лидеров команды», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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