«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 39-летним голкипером

Английский «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с 39-летним голкипером Томом Хитоном.

«Том Хитон подписал новый однолетний контракт с «Манчестер Юнайтед». Выпускник академии проводит замечательный 20-й сезон в своей профессиональной карьере, дебютировав в 2005 году в «Суиндон Таун» на правах аренды из «Юнайтед». Хитон продолжает играть важную наставническую роль в команде с тех пор, как вернулся в клуб в 2021 году», — написано в сообщении клуба.

«Я чрезвычайно горд тем, что продолжаю представлять «Манчестер Юнайтед». Как состав мы взволнованы перед предстоящим сезоном. Буду рад всячески поддерживать команду, пока мы готовимся вернуться к борьбе за самые высокие награды», — сказал Хитон.

В сезоне-2024/2025 Том Хитон не провёл ни одной игры за основную команду «Манчестер Юнайтед».