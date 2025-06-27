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Егор Титов считает, что Александр Соболев сможет забить 20 голов в следующем сезоне

Егор Титов считает, что Александр Соболев сможет забить 20 голов в следующем сезоне
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Титов полагает, что Соболеву, который ранее играл за красно-белых, по силам забить 20 голов в следующем сезоне.

— Соболев после сезона поспорил с Радимовым, что в новом сезоне забьет 20 голов. Не высоковата ли планка?
— Да нет, почему? В такой команде, где у тебя великолепные партнёры, которые могут тебе отдать, как на блюдечке, — почему бы и нет. А если он ещё будет бить пенальти? А ещё плюс кубок. Матчей будет достаточно, я уверен, играть он будет больше, потому что доверие к нему, наконец, появилось. Тем более, у нас нет еврокубков, в сборную Соболева давно не вызывают, так что у него будет время на подготовку и восстановление. Поэтому я вполне допускаю результат в 20 мячей, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, Александр Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В минувшем сезоне форвард забил семь голов и сделал три результативные передачи во всех турнирах за сине-бело-голубых. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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