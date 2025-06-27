«Зенит» меньше всех фолил в РПЛ сезона-2024/2025

Появился рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по количеству фолов в сезона-2024/2025. Его составил и опубликовал телеграм-канал «РУСТАТ».

Так, меньше всего нарушений правил совершил санкт-петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых всего 290 фолов. В тройку самых аккуратных команд также вошли самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо».

Топ-5 команд, которые реже всего фолили в минувшем сезоне РПЛ:

«Зенит» — 290 фолов; «Крылья Советов» — 327 фолов; «Динамо» Москва — 351 фол; ПФК ЦСКА — 355 фолов; «Химки» — 357 фолов.

Напомним, чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Это первый трофей в истории «быков».