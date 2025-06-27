«Зенит» меньше всех фолил в РПЛ сезона-2024/2025
Появился рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по количеству фолов в сезона-2024/2025. Его составил и опубликовал телеграм-канал «РУСТАТ».
Так, меньше всего нарушений правил совершил санкт-петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых всего 290 фолов. В тройку самых аккуратных команд также вошли самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо».
Топ-5 команд, которые реже всего фолили в минувшем сезоне РПЛ:
- «Зенит» — 290 фолов;
- «Крылья Советов» — 327 фолов;
- «Динамо» Москва — 351 фол;
- ПФК ЦСКА — 355 фолов;
- «Химки» — 357 фолов.
Напомним, чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Это первый трофей в истории «быков».
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