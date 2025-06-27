«Не верю, что это закулисная игра». Экс-президент «Торпедо» — об аресте акционеров клуба

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о сложившейся ситуации в клубе.

«Для меня много непонятного в произошедшем с «Торпедо». Я не могу понять, зачем это нужно было руководителю клуба, если то, о чём говорят, — правда. Команда шла уверенно в лидерах. Не верю, что это какая-то закулисная игра. Не было необходимости в каком-то сговоре с судьями. Если по ходу чемпионата у команды возникают проблемы и она вынуждена прекратить участие в чемпионате, это создаёт головную боль и организаторам, и участникам турнира.

«Торпедо» является участником РПЛ, но по ним будет отдельно принято решение. Всё зависит от гарантий клуба. Помимо финансовых, будут согласовываться какие-то организационные моменты. Сейчас рано что-то комментировать. Правильно Дюков сказал, что нужно набраться терпения и подождать ещё две недели. Я с ним согласен, потому что решающее заключение — за следственными органами и судом», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.