Спортивный директор «Сочи» Орлов попрощался с клубом

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов объявил об уходе из клуба.

«Дорогая команда, дорогой клуб, дорогой Сочи! Сегодня для меня заканчивается особенный этап — длиною в 10 лет. Эти годы стали частью моей жизни, моей судьбы. Я помню, как всё начиналось — с мечты и огромной веры. Мы приехали в Сочи в 2018 году, ещё не зная, каким будет путь, но зная точно, что будем бороться за каждую возможность, за каждый шаг вперёд.

За эти семь сезонов мы прошли через многое:

▪️дважды поднимались из ФНЛ в РПЛ;

▪️играли в еврокубках с «Партизаном» — незабываемые матчи, настоящая драма;

▪️взяли серебро чемпионата России;

▪️открыли дорогу в большие клубы талантливым футболистам;

▪️развили академию, создали условия на базе, вырастили новое поколение;

▪️и, главное — сформировали культуру, команду, дух, который чувствуется в каждой детали!

Я благодарен каждому, кто был рядом. Руководству — за доверие. Тренерам, игрокам, коллегам — за совместную работу и взаимное уважение. Болельщикам — за веру и эмоции. Это была большая честь — быть частью этого клуба. Я ухожу с чувством гордости за всё, что мы сделали вместе. И с верой в то, что лучшие страницы ещё впереди. СИЛА ДУХА — это не просто девиз. Это суть всего, что мы строили! Спасибо, «Сочи»! От всей души. До встречи. С любовью и уважением!» — написал Орлов в социальной сети.