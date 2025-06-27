Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Глебов высказался о матче с 2DROTS

Игрок «Динамо» Глебов высказался о матче с 2DROTS
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал победу команды в матче с 2DROTS. Основное время встречи завершилось со счётом 3:0 в пользу команды РПЛ, в символической послематчевой серии буллиталити сильнее оказалась медийная команда. Глебов похвалил команду 2DROTS.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
2DROTS
Москва, Россия
1:0 Лепский – 25'     2:0 Лесовой – 54'     3:0 Гладышев – 75'    

— Ребята из 2DROTS молодцы! Последнее время не следил за Медиалигой. До этого какие-то новости читал, что-то смотрел.

— Символично, что Карпина много раз спрашивали о матче с командой Медиалиги — и у него дебют с такой командой?
— Видите, как интересно получилось! — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Карпин дебютировал в «Динамо»! В матче с клубом Медиалиги, которую совсем не котирует
Карпин дебютировал в «Динамо»! В матче с клубом Медиалиги, которую совсем не котирует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android