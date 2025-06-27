Игрок «Динамо» Глебов высказался о матче с 2DROTS
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Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал победу команды в матче с 2DROTS. Основное время встречи завершилось со счётом 3:0 в пользу команды РПЛ, в символической послематчевой серии буллиталити сильнее оказалась медийная команда. Глебов похвалил команду 2DROTS.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
2DROTS
Москва, Россия
1:0 Лепский – 25' 2:0 Лесовой – 54' 3:0 Гладышев – 75'
— Ребята из 2DROTS молодцы! Последнее время не следил за Медиалигой. До этого какие-то новости читал, что-то смотрел.
— Символично, что Карпина много раз спрашивали о матче с командой Медиалиги — и у него дебют с такой командой?
— Видите, как интересно получилось! — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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