«Торпедо» могло пойти по другому пути». Тукманов — о новом гендиректоре клуба

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о назначении нового генерального директора в московский клуб. Ранее сегодня на официальном сайте автозаводцы сообщили о назначении Сергея Синяева на эту должность.

«За последнее время в «Торпедо» было столько руководителей: генеральные директора, исполнительные, спортивные. Я не знаю Синяева, мне не знаком этот молодой человек. Я считаю, что «Торпедо» могло бы пойти по другому пути при назначении генерального директора. Надо было приглашать на эту должность человека, которого знают болельщики, который имеет торпедовские корни, знает историю команды. Когда-нибудь «Торпедо» к этому придёт. Не могу сказать ни хорошее, ни плохое в адрес руководителя, потому что я его не знаю. Просто я бы пошёл по другому пути», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.