Пилиев: у Кокорина были две «Ламбы Авентадор», «Роллс-Ройс Врайт» и «Гелик»

Российский экс-футболист Ника Пилиев рассказал, у кого из его бывших одноклубников был самый крутой автопарк. Он выделил Александра Кокорина, с которым пересекался в академии «Локомотива».

— У кого из твоих одноклубников была самая крутая тачка?

— У Сани Кокорина. У него вообще всё подряд было: две «Ламбы Авентадор», «Роллс-Ройс Врайт», «Гелик». Кокора — большой любитель машин.

— И ночных клубов.

— Это да. Прекрасно помню, как Кокора повёл всех в «Рай» после дебютного гола за «Динамо». Нормально посидели.

— Вы ведь вместе начинали в академии «Локомотива»?

— Да. До сих пор помню, как попал туда в 2003-м, — приводит слова Пилиева Sport24.