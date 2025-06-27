Ника Пилиев — об «Армавире»: Карпин был в шоке от происходящего

Российский экс-футболист Ника Пилиев поделился воспоминаниями об игре под руководством Валерия Карпина в «Армавире».

— Как работалось с Георгичем?

— Я думаю, он был немного в шоке от происходящего. Проект был амбициозный, с кричащими лозунгами, но по факту — всё делалось на скорую руку. Команду собрали за 10 дней до начала чемпионата, а на первую игру у нас даже на заявку людей не набиралось.

— Аврал.

— Мы вышли на предматчевую разминку, не понимая, состоится ли сегодня матч или нам засчитают технарь и отправят домой. Только за пять минут до начала игры нам сообщили, что ребят успели дозаявить, — цитирует Пилиева Sport24.